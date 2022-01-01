عملة فيسبوك" ليبرا" منافس قريب لـ "بيتكوين"

جهينة نيوز

كشفت شركة فيسبوك، الثلاثاء، عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية جديدة تشبه "بيتكوين" للاستخدام العالمي، والتي تأمل أن تجمع مليار دولار من الشركاء الحاليين والمستقبليين لدعم هذه الخطة .

ومن المقرر أن تطلق العملة الرقمية، التي يطلق عليها "ليبرا"، خلال الستة إلى 12 شهرا القادمة.

وتأخذ فيسبوك زمام المبادرة في إنشاء "عملة "ليبرا" والتقنية الأساسية الخاصة بها التي يمكن أن تشجع على المزيد من التجارة الإلكترونية على خدماتها وتعزز الإعلانات على منصاتها. .

لكن الجهود التي أطلقتها فيسبوك مع شركائها، ومن بينهم شركات "باي بال" و"أوبر" و"سبوتيفاي" و"فيزا" و"ماستركارد"، قد تؤدي أيضا إلى تعقيد الأمور المتعلقة بالشبكة الاجتماعية المأزومة.

ويخضع موقع فيسبوك حاليا للتحقيق الفيدرالي حول ممارسات الخصوصية الخاصة به، ويواجه أيضا مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين تحقيقا جديدا لمكافحة الاحتكار في الكونغرس.

ومن غير المرجح أن يؤدي إنشاء فيسبوك عملتها الخاصة على مستوى العالم، إلى كبح اهتمام الهيئات التنظيمية بفيسبوك.