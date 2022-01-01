هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وتوجه رسالة مؤثرة لمحبيها

جهينة نيوز

غادرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المستشفى ، مساء الثلاثاء، و وجهت رسالة مؤثرة لجمهورها تشكر فيها كل من سأل عنها في محنة مرضها . .

و أعلنت وهبي عن عودتها لمنزلها من خلال رسالة لجمهورها وأصدقائها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه".

وتابعت هيفاء، قائلًة: "شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة وآسفة لكل معجب ما استمتع بالعيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرًا لكل صحفي كتبلي من قلبه".

وأضافت: "فرحت كتير بكم الحب اللي شوفته من الناس وجمهوري، والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، وكل اللي أثر فيا أمنيات الشفا من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني".

واختتمت: "أنا ظهرت من المستشفى ورجعت على البيت الحمد الله والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بشوفها لا بحبيب ولا عدو، جربت كتير الأسبوع الماضي أصور فيديو أو صورة عم ببتسم بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة، أنا اليوم بخير تنذكر ما تنعاد".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد صدمت جمهورها قبل نحو أسبوعين، بتعرضها لوعكة صحية منعتها من التواصل معهم خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق عدد كبير من متابعيها، خاصة أنها لم تكشف عن نوع المرض الذي أصابها.