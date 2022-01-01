المعلم يزور الجناح السوري في معرض إكسبو العالمي للبستنة والزهور قرب بكين

الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 14:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

المعلم يزور الجناح السوري في معرض إكسبو العالمي للبستنة والزهور قرب بكين

جهينة نيوز

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قبل ظهر اليوم الجناح السوري في معرض إكسبو العالمي للبستنة والزهور في مدينة يان تشينغ بالقرب من بكين.

وجال وزير الخارجية والمغتربين في أرجاء الجناح وأقسامه واستمع إلى عرض مفصل من القائمين عليه حول الأنشطة والفعاليات التي تقام فيه وما يحتويه هذا الجناح.

كما قام بجولة في أرجاء الجناح الصيني في المعرض المذكور.

يذكر أنه تم افتتاح المعرض رسميا الشهر الماضي ويزور الجناح السوري يومياً عدد كبير من زوار المعرض من المواطنين الصينيين والأجانب.

رافق الوزير المعلم في زيارته الوفد المرافق وأعضاء السفارة السورية في بكين.


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