تخريج 47 طالب وطالبة من المدرسة الباكستانية

جهينة نيوز-وائل حفيان

احتفلت المدرسة الباكستانية الدولية في فندق الداما روز بدمشق, مساء امس، بتخريج 47 من طلبتها للعام الدراسي 2018 -2019 وكرمّت المتفوقين منهم ، بحضور السفير الباكستاني راشد كمال وشمل الحفل عرض فيلم يوثق انشطة الطلاب والطالبات خلال العام وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلبة وسط فرحة الاهل متمنين لأبنائهم التفوق والمستقبل الباهر .

وأكد السفير كمال في كلمة له، أن المدرسة لها دور كبير في تخريج طلاب بمستوى تعليمي متميز، مشيراً إلى أنها تخرج طلاب متميزين من مرحلة الصف الثاني عشر من نظام جامعة "كامبردج" بعد أن أتموا المرحلة الأخيرة من الدراسة.

وتمنى كمال للطلاب التوفيق والنجاح في المستقبل الذي ينتظرهم، وأن يكملوا تعليمهم ليصلوا إلى أعلى المراتب العلمية.

بدورها أثنت مديرة المدرسة السيدة سامية رشيد على الجهود المبذولة من الطلاب والمدرسين في تميز المدرسة، مبينة أن الطلاب المتخرجين على مستوى عالي من التأهيل.

ودعت رشيد الطلاب إلى بذل جهودهم في المرحلة القادمة من حياتهم في تحصيل العلم ،مشيرة إلى أن الطلاب تلقوا تعليمهم من مناهج جامعة كامبردج واجتازوا جميع الاختبارات وهم الآن جاهزون للتسجيل بالجامعات السورية والأجنبية.

وعبر عدد من خريجي المدرسة الباكستانية عن فرحتهم بمناسبة تخرجهم وتحقيق واحدة من أهم الأمنيات التي يتطلع إليها أي طالب، كما تقدموا بالشكر لجميع الكوادر في الجامعة، من إدارة وأساتذة وزملاء لهم، والذين ساندوهم بالدعم والتشجيع ، كما كشفوا عن خططهم المستقبلية التي يرغبون بإنجازها في حياتهم العلمية ومتابعة تحصيلهم العلمي.