اشترى قطعة من الارض بمبلغ 10 ألاف دولار لا تتسع لشخص واحد.. فماذا حدث معه؟

جهينة نيوز

اعتقد رجل من جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية أنه حصل على صفقة العمر، عندما شارك في مزاد على شراء منزل، ودفع مبلغ 9100 دولار، ليتبين فيما بعد أنه اشترى شريطاً ضيقاً من الأرض.

وشارك كيرفل هولنيس في المزاد الذي طُرح على الإنترنت، وقدم عرضه بأقل من 10 آلاف دولار، وكانت المفاجأة أنه كان الرابح في المزاد، معتقداً أنه حصل على فيلا بسعر منخفض للغاية.

إلا أن الأمور سرعان ما اتخذت منحى غير متوقع، بعد أن اتضح أن ما اشتراه كيرفل هو مجرد شريط صغير من الأرض، بطول 3 متر وعرض 30 سنتيمتر، لا تزيد قيمتها عن 50 دولار، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وعلى الرغم من أن إعلان الموقع المعلن عن الصفقة، ينص على أن الأرض لا تضم أي بناء، إلا أن كيرفل يصر على أنه تعرض للخداع، حيث توحي الصور المنشورة مع الإعلان أن المزاد كان على شراء الأرض مع الفيلا.

وأضاف كيرفل "إنها خدعة.. لم يكن هناك ترسيم يوضح أن الصفقة مجرد شريط من الأرض، على الرغم من أنهم يملكون الأدوات اللازمة لفعل ذلك".

وبات كيرفل الآن يملك قطعة صغيرة من الأرض لا يمكنه الاستفادة منها، ودفع مقابلها مبلغاً كبيراً من المال بالمقارنة مع ما حصل عليه، ولسوء حظه، لا تسمح قوانين المقاطعة باسترداد المال الذي دفعه.