مهندس يصمم برنامج للرد على رسائل حبيبته عندما يكون مشغولا

جهينة نيوز

أثار مبرمج كمبيوتر جدلاً واسعاً على الإنترنت، بعد أن كشف عن تصميمه لبرنامج خصصه للرد على رسائل حبيبته على مدار الساعة، لانشغاله بعمله.

وقال لي كاي شيانغ، مهندس تطوير البرمجيات لدى شركة الإنترنت الصينية العملاقة جي دي، إنه غالباً ما يكون منشغلاً في العمل، ولا يملك الوقت للرد على رسائل حبيبته، لكنه لا يريد في نفس الوقت إيذاء مشاعرها بتجاهل رسائلها.

ولحل هذه المعضلة، توصل شيانغ إلى تصميم برنامج يرد على رسائل حبيبته، ولإظهار نجاح البرنامج، نشر لقطات للمحادثات على موقع وي تشات، ويبدو أن البرنامج حقق أداءً جيداً، حسب موقع أوديتي سنترال.

ولا تذكر منشورات شيانغ على موقع ويبو إذا كانت حبيبته تدرك أنها تتحدث إلى برنامج، إلا أن العديد من المستخدمين أبدوا إعجابهم بالفكرة، وطلبوا منه الحصول عليه.

إلا أن البرنامج لم يكن مثالياً كما كان يرجو شيانغ، وفي محادثة، كتب "أتمنى أن يكون مزاجك أكثر إشراقاً من شمس هذا اليوم"، في حين كان الجو غائماً، ودرجات الحرارة منخفضة للغاية.

ولم يكن الكثير من المعلقين معجبين بالفكرة، وانتقد بعضهم ادعاء شيانغ أن الانشغال يمنعه من الرد على حبيبته، رغم أنه وجد الوقت لتصميم البرنامج المعقد.