بالصور: قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة على محور الجلمة بريف حماه الشمالي الغربي

الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 12:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة على محور الجلمة بريف حماه الشمالي الغربي

جهينة نيوز

قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة على محور الجلمة بريف حماه الشمالي الغربي


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