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بالصور: قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة على محور الجلمة بريف حماه الشمالي الغربي
الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 12:22 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة على محور الجلمة بريف حماه الشمالي الغربي
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