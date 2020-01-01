السورية للبريد تنفي إصدار خدمة "غير محكوم" عبر الانترنت

الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 11:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

السورية للبريد تنفي إصدار خدمة

جهينة نيوز

نفت السورية للبريد اليوم إصدار خدمة الحصول على "غير محكوم" عبر الانترنت.

واكدت أنها خدمة للمؤسسات بالربط الداخلي "دارات الربط الحكومية الآمنة ووفق الاطر القانونية والفنية المعمول بها في جهات الدولة" وليست موجهة للأفراد.

وكانت مواقع الكترونية وحسابات شخصية على الفيسبوك ترجمت منشور السورية للبريد والذي قالت فيه " غداً اﻷربعاء هو موعد افتتاح الموقع الإلكتروني، وإطلاق خدمة غير محكوم في المؤسسّة السوريّة للبريد، وهذه الخدمة من ضمن مجموعة الخدمات التي أعلنت عنها إدارة المؤسّسة لهذا العام (عام البريد السّوري) " بأنه إطلاق خدمة الحصول على غير محكوم عبر الانترنيت وهذا مالم يرد في البيان.


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