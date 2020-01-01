27 مليار ليرة إيرادات جمارك طرطوس في أربعة أشهر

جهينة نيوز

أكد مدير جمارك طرطوس ماهر القيم أن إجمالي إيرادات جمارك طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الرابع منه حوالي 27 مليار ليرة، في حين بلغت قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي حدود 27.8 مليار ليرة، كما بلغ عدد بيانات الاستيراد للفترة السابقة نفسها 908 بيانات، يقابلها من العام الفائت /1042/ بياناً، وبلغ عدد بيانات التصدير منذ بداية العام /720/ بياناً، في حين وصل عدد بيانات التصدير ما يقابله من العام الفائت /841/ بياناً.

وأوضح القيم حسب صحيفة الثورة أن المواد المستوردة تشمل المواد المسموح باستيرادها وهي: الحديد– والقمح والمواد العلفية– والبطاطا الطازجة– الخشب– سماد- عدد كهربائية وصناعية– زيوت محركات– ورق تغليف– قطع تجهيزات منزلية– قضبان لحام– جبسم بورد- حصادات– بطاريات– حبيبات– بلاستيك– تمور– مطاط وغيرها من المواد المختلفة.

والمواد المصدّرة هي: شتول زراعية، بسكويت، حمضيات، زيتون محضر، جبنة، ألواح حجر، خضراوات، زيت زيتون، ورق غار، كمون، زعتر، سماق، فستق حلبي، محضرات غذائية، فوسفات، حجر كلسي وغيرها من المواد المسموح بتصديرها… وأضاف القيم: كما بلغ عدد القضايا الجمركية المحققة منذ بداية العام /244/ قضية جمركية وصل مجموع غراماتها إلى / 3.722/ مليارات ليرة، ووصل إجمالي الغرامات المحققة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 202 مليار ليرة، ووصل إجمالي الغرامات غير المحققة إلى/ 3.6/ مليارات ليرة، إضافة لقضايا جمركية منظورة أمام القضاء المختص بانتظار قرارات الفصل.