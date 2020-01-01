جرحى جراء قصف استهدف شركة لحفر الآبار النفطية جنوب العراق

جهينة نيوز

أصيب ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية صباح اليوم الأربعاء إثر قصف استهدف شركة حفر الآبار النفطية في أقصى جنوب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها اليوم سقوط صاروخ نوع "كاتيوشا" على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأضافت الخلية أن الصاروخ أدى إلى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.

وأفاد مصدر أمني عراقي في وقت متأخر من الليل في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمالي البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني منتصف ليلة اليوم الأربعاء سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.