بولتون: بتوجيهات ترامب سنواصل دعم الفنزويليين!

جهينة نيوز

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن العديد من دول أمريكا اللاتينية شاركت الأمريكيين، في تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين، في المناطق التي لجأوا إليها.

وكتب بولتون، على "تويتر"، امس الثلاثاء: "نشكر الرجال والنساء، الذي شاركوا بحماسة في تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين".

وتابع: "بتوجيهات الرئيس دونالد ترامب سنواصل تقديم الخدمات الطبية للفنزويليين، لتخفيف الضغط الذي يتعرضون له، خاصة في الدول التي تستضيفهم"، مضيفا: "تلك الدولة كانت تتميز بالكرم في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا دعمها لمادورو.