نتنياهو: نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب

جهينة نيوز:

رحب رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمؤتمر البحرين الخاص بفلسطين والذي تنظمه الولايات المتحدة يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وقال نتنياهو في كلمة له، اليوم الثلاثاء: "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين (إسرائيل) ومعظم الدول العربية"، مضيفا أن "مؤتمرا مهما جدا نرحب به سيعقد في البحرين قريبا جدا".

واعتبر نتنياهو مؤتمر البحرين جزءا من "جهود الولايات المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل وتسوية قضايا المنطقة"، مؤكدا أن إسرائيليين سيحضرون هذا المؤتمر.

ولم يكشف نتنياهو عمن سيمثل كيان الاحتلال الاسرائيلي في المؤتمر الذي دعت منظمة التحرير الفلسطينية لمقاطعته، فيما أفادت مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض لن يدعو مسؤولين حكوميين إسرائيليين ليكون المؤتمر بعيدا عن السياسة قدر الإمكان.

من جهة أخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المؤتمر سيحضره الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يؤاف مردخاي, كما سيحضر المؤتمر مدير مستشفى إسرائيلي ونشطاء اجتماعيون، حسب إذاعة جيش العدو الإسرائيلي.