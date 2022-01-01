الجعفري: ضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

دعا الدكتور بشار الجعفري الى دعم جهود سورية للقضاء على الارهاب و ضرورة انهاء معاناة السوريين من خلال انهاء الوجود الغير شرعي للقوات الامريكية و التركية على الاراضي السورية.

و قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن ان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يواصل اعتداءاته على المدن والبلدات المجاورة وآخرها المجزرة التي ارتكبها في قرية الوضيحي بريف حلب وأسفرت عن استشهاد 12 مدنياً وإصابة آخرين.

و أضاف الجعفري: الجرائم التي يقوم بها تنظيم جبهة الصرة الإرهابي المدرج على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية تستلزم من المجلس إدانتها بشكل واضح لا يحتمل التأويل.

و شدد الدكتور الجعفري أن: مواصلة النظام التركي تقديم الدعم للإرهابيين والتهرب من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي أتاح لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي السيطرة على إدلب وبعض المناطق المجاورة.

و أكد مندوب سورية في الامم المتحدة أن مكافحة الإرهاب في سورية تقتضي دعم جهود الدولة بصفتها الطرف المعني بإنهاء الوجود الإرهابي على أراضيها وتحسين الوضع الإنساني.

و قال الدكتورالجعفري: يجب الابتعاد عن المحاولات الرامية للمساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ومحاولات استغلال الأزمة لخدمة أجندات بعض الدول وعملائها الهدامة.

مشدداً على أن السبب الرئيس لمعاناة السوريين هو سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب وممارسات أدواتها الإرهابية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها "التحالف الدولي" والميليشيات العميلة له.

و أكد الجعفري على ضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية ووضع حد لمعاناة ملايين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

و قال الجعفري: يجب الرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل إرهابا اقتصاديا.

يتبع