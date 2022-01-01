نيبينزيا: الاتفاق الروسي التركي حول إدلب يجري تطبيقه بشكل تام

جهينة نيوز:

قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة أن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب يجري تطبيقه بشكل تام وهو لا يمنع مكافحة الإرهاب

و في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعض الدول تحاول إعطاء معلومات مغلوطة عن الوضع في إدلب وسيطرة التنظيمات الإرهابية عليها وتتجاهل الجرائم التي ارتكبها "التحالف الدولي" في الرقة ودير الزور.

و أضاف نيبينزيا التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف المدن والبلدات المجاورة واستفزازاتها ضد الجيش السوري

و شدد المندوب الروسي أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يتخذ المدنيين دروعا بشرية و أكد أن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب (اتفاق سوتشي) يجري تطبيقه بشكل تام وهو لا يمنع مكافحة الإرهاب.