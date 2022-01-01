سرقة اسلحة و معدات من قاعدة للاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية لقوات الاحتلال أمرت بفتح تحقيق عاجل في عملية سرقة أسلحة ومعدات عسكرية من قاعدة عسكرية في "بقاع الأردن"، وسط فلسطين المحتلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه أثناء عملية جرد للأسلحة الموجودة في القاعدة العسكرية وبمجرد إجراء تفتيش عادي تم اكتشاف سرقة "قنابل" من القاعدة العسكرية، لتأمر بعدها الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشهر الماضي نشرت الشرطة تقريرا يفيد بسرقة 46 بندقية عسكرية من نوع "إم 16"، من قاعدة عسكرية، شمالي فلسطين المحتلة، في الجليل الغربي، وبأن الشرطة فتحت تحقيقا في تلك الحادثة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هاتين الواقعتين ليستا اأولى أو الثانية، وإنما سبقتهما حالات سرقة أخرى، حيث سبق وتم سرقة 15 معدة عسكرية من قاعدة عسكرية أخرى في كرميئيل، وبأن الشرطة نجحت في استعادة 5 منها فقط