أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ١٩/ ٦: شخص ذو ضمير حي لا يخذل أحد أبدا، ويكرس حياته لخدمة الاخرين، يعطي مهارات عملية، حس فكاهة، فكر تحليلي يلائم الأعمال، يتم بالتفاصيل وبانسجام نظرته، يتمتع بالانسجام مع الاخرين، يلمع بالرياضيات والتصاميم التقنية، احتمال انفصال للمرتبطين، حياة مادية متقلبة، احتمال تعطيل عن العمل، نجاح وتفوق بالاشهر القادمة، للبعض حياة اجتماعية لطيفة للبعض، للبعض سفر وللبعض منزل جديد

الحمل: ابق معتدلا وثق بحدسك بدون مبالغة قد يقودك سوء تفاهم مع احد العاملين إلى توتر بالعمل، قاوم رغبتك بالسيطرة على الآخر واحترم الاصول وانتبه لما تقول، قدتجد نفسك امام تحدي كان باستطاعتك تجنبه، تتلقى اجوبة على عروض وطلبات تتعلق بترقية او تقدم او مشروع جديد او امتحانات، زيارة طبيب

الثور: مشيتك ملكية، انت شخص مسترخي ويسهل بلوغه، طاقتك عالية وكبيرة وتمارس عملك باتقان ومهارة نهارك يحمل مجالات واسعة يجب ان تلتقطها نتيجة إيجابية ملموسة ان كان على صعيد عمل او سفر، اتصال مهم او اوراق او بيع وشراء او تجارة او اتقان بعمل جديد، اتفاق مع مشروع له بعد خارجي، رحلة او دراسة لقاء

الجوزاء: فرصة استثنائية يجب ان تلتقطها او تحصل عليها بتسهيلات لعمليات مالية او تجارية تتحرك بحرية تامة، عرقلة باليومين الماضيين، استعد للبدء من الصفر، تتلقى مبلغ من المال كنت قد اهملته من رئيسك في العمل او تعويض، امور استشفائية وطبية او مرافقة مريض وممكن ان تكون صحتك متعبة انتبه عليها، تسهيلات لعمليات مالية، الحظ يمر ببابك

السرطان: لا تتوقع الكثير من عملك حاول ان تجد تسوية مع شريكك العاطفي او العملي، وخاصة انت شخص عملي وواقعي، مغامر كبير ورحالة بطبعك، تعشق المغامرة والمخاطرة، لا تنغمس فيها لاقصى الحدود، خاصة ان الشريك اقوى منك، يمارس تأثيره عليك، الشريك اقوى منك

الاسد: يكثر عملك وتشعر بالارهاق تكثر المسؤوليات والواجبات وتضطر ان تتخلى عن بعض الارتباطات، نهار فاتن وغامض بنفس الوقت، تمتلك نظرة ساحرة تختبئ وراء نظارة شمسية بسبب العمل الكثير، تمتلك النظر ة الشاملة لشخص صاحب رؤية

العذراء: انفراج وإيجابية مناسب لحل كل مشاكلك، نتائج مذهلة بالتغيير الايجابي، عفوي ومباشر قلبك بين كفيك في اي علاقة كانت، تسأل نفسك من المسؤول لأن الحظ عندك، الفرح قريب منك والحزن بعيد، صونك مسموع واهتمام باحد الاولاد، اهتمام مالي وعاطفي.

الميزان: القمر بموقع متنافر في برجك يفرض عليك تحفظ وعدم قدرة على فرض وجهة نظرك او اثارة حفيظتك، الواقع لا يرمز إلى دلالة كبيرة امور تتعلق ببعض العرقلات، حتمية التغيير التي تقع تحت تاثير برج الميزان، لا يظلون في مكان واحد، يبحثون عن التوازن بكل شيء تواجه باعتراض وكلام يسيء، تضطر للخضوع لاوامر عائلة، اعمال وتصليحات حاول حلها بهدوء

العقرب: تميل لخوض بعض التجارب الجديدة، لطيف وقاسي بنفس الوقت، يحب الرفاهية والترف، خلق ليحكم ويستطيع حكم للاخرين، سفرة قصيرة او عمل مهم، خيارات متعددة، اجتياز امتحان، تسير الأمور كما ترغب.

القوس: القمر ببيت مالك، تتلقى نصيحة ثمينة تتعلق بشأن مالي، تحضر نفسك للمناسبة مهمة، تحصل على احد رغباتك، تستحق حب وعاطفة اكبر مكسب مالي هدية مكافأة استرداد دين، اضبط الميزانية وفرص جائزة

الجدي: القمر ببرجك انت نفسك مثل اي شخص اخر، تستحق الحب والعاطفة اكثر، تنظر للمرآة حتى تعيش وقتا صاخبا، ترتب امورك في البيت او الديكورات، او شكلك الخارجي، تحتاج للعشق والدلال من شريكك وقد تصفف شعرك وتبعد عن الحزن،

الدلو، شخص تعلوه مسحة من القوة والنفوذ وغالبا كا تطغى قواتك الادارية على جانبك الرقيق والحنون وبما ان القمر بالجدي كن هادئا، لا تصدق كل الامور، لا تعبر عن الكلام الذي تسمعه، تعيش اخطاء او تفاهم او تعيش مع غرباء باستنتاحات مزعجة، تنتصر بتصميمك على الانتصار

الحوت: يحيي قضايا قديمة ويكون انسان واقعي يطبق النهار بالمثاليات والنظريات، ود وتفاؤل، نوع من الثرثرة بسبب الحدس القوي، عزائم ودعوات، ويجد العلاج لكل علة عن طريق الاصدقاء