فريق الجيش يحقق فوزا عريضا على الجزيرة الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

جهينة نيوز:

حقق فريق الجيش فوزا عريضا على ضيفه الجزيرة الأردني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب المحرق البحريني في العاصمة البحرينية المنامة.

سجل أهداف المباراة باسل مصطفى هدفين ومحمد الواكد في الدقائق “57 و 62 و79”.

ويتجدد اللقاء في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في مباراة الرد لحسم التأهل.

وفي مباراة ثانية من الدور ذاته فاز فريق العهد اللبناني على مضيفه الوحدات الأردني بهدف وحيد على أن تقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل لمعرفة الطرف المتأهل إلى نهائي غرب آسيا.