بيان حاد من السعودية تعليقاً على موت محمد مرسي العياط

جهينة نيوز:

قالت خارجية النظام السعودي إن جماعة الإخوان المسلمين "أصل الإرهاب ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات"، في أول تعليق رسمي سعودي غير مباشر على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وكتبت الخارجية السعودية عبر منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب"، على حد تعبير البيان.

وقالت الوزارة إن "هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش (ذا التوجه الوهابي)، والنصرة، والقاعدة".

كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ"النظرية الإخوانية"، وأكدت أن "الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم".

و يذكر أن السعودية تقف خلف الفكر الوهابي المتطرف و مولت تشكيل تنظيم القاعدة في أفغانستان بقيادة الارهابي اسامة بن لادن و الذي بدوره شكل نواة تنظيم داعش الارهابي بعد توحد الوهابية و الاخوانية حين التحق الاخواني الارهابي احمد الظواهري بتنظيم القاعدة الوهابي ليظهر تنظيم متطرف ارهابي اساسه الوهابية و الاخوانية.