وزير الحرب الامريكي بالإنابة يقدم استقالته

الثلاثاء, 18 حزيران 2019 الساعة 21:57 | سياسة, عالمي

وزير الحرب الامريكي بالإنابة يقدم استقالته

جهينة نيوز:

استقال وزير الحرب الامريكي بالانابة باترك شاناهان من منصبه, و ذلك بحسب ما ذكر الرئيس الامريكي على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب ترامب في تغريدة له على تويتر " قرر وزير الحرب بالوكالة باتريك شاناهان الذي قام بعمل رائع عدم الاستمرار في عمله لتثبيته كوزير حرب حتى يتسنى له قضاء المزيد من الوقت مع عائلته".

و في تغريدة أخرى أعلن ترامب عن تعيين مارك اسبر كوزير دفاع بالإنابة, و كتب ترامب : "أشكر بات (في اشارة الى باتريك شاناهان" على خدمته المتميزة و سأعين وزير الجيش مارك اسبر ليكون القائم بأعمال وزير الدفاع" و أضاف ترامب: "انا اعرف مارك و ليس لدي ادنى شك انه سيقوك بعمل رائع" و ذلك بحسب الرئيس الامريكي.

و يذكر أن مارك اسبر يعتبر سياسي امريكي و مدير شركة تجارية و قد شغل في وقت سابق مدير العلاقات التجارية في شركة رايثون لصناعة الاسلحة :


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا