وزير الحرب الامريكي بالإنابة يقدم استقالته

جهينة نيوز:

استقال وزير الحرب الامريكي بالانابة باترك شاناهان من منصبه, و ذلك بحسب ما ذكر الرئيس الامريكي على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب ترامب في تغريدة له على تويتر " قرر وزير الحرب بالوكالة باتريك شاناهان الذي قام بعمل رائع عدم الاستمرار في عمله لتثبيته كوزير حرب حتى يتسنى له قضاء المزيد من الوقت مع عائلته".

و في تغريدة أخرى أعلن ترامب عن تعيين مارك اسبر كوزير دفاع بالإنابة, و كتب ترامب : "أشكر بات (في اشارة الى باتريك شاناهان" على خدمته المتميزة و سأعين وزير الجيش مارك اسبر ليكون القائم بأعمال وزير الدفاع" و أضاف ترامب: "انا اعرف مارك و ليس لدي ادنى شك انه سيقوك بعمل رائع" و ذلك بحسب الرئيس الامريكي.

و يذكر أن مارك اسبر يعتبر سياسي امريكي و مدير شركة تجارية و قد شغل في وقت سابق مدير العلاقات التجارية في شركة رايثون لصناعة الاسلحة :