كل ما يحتاجه المستثمرون في سورية في مركز واحد

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم بدء العمل بشكل كامل في مركز خدمات المستثمر الشهر القادم لتقديم كل ما يحتاجه المستثمرون “بجودة عالية”.

وجاء في بيان للهيئة نشر على موقعها الإلكتروني أنها ناقشت مع ممثلي القطاعات الحكومية في مركز خدمات المستثمر استكمال الآلية التنفيذية لعمل المركز ووضع دليل إجرائي شامل بالاتفاق مع ممثل كل قطاع على حدة وممثلين مختصين من الوزارات المعنية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تحديد تاريخ المباشرة الفعلية لممثل الجهة العامة والتفويضات الممنوحة له ومدة تقديم الخدمات في المركز وآلية تبسيطها على أن تنسحب هذه الآلية على القطاعات كافة قطاعا تلو الآخر تمهيدا للوصول إلى “مباشرة كاملة للممثلين وتفويضات واضحة لكل ممثل ودليل اجرائي شامل للمستثمر”.

ويوفر مركز خدمات المستثمر بعد انطلاقه الفعلي الرعاية المتكاملة للمشروع الاستثماري في كل مراحله من التأسيس ومنح الترخيص الإداري واستيراد المواد لمصلحة المشروع وصولا إلى الإنتاج وتصدير المنتجات وانتهاء بتصفية المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة منه ويسهم بإنهاء تعدد الجهات التي كان يتوجب على المستثمر مراجعتها سابقا وإزالة المعوقات وتحقيق الرقابة الحكومية على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت ذاته.