ميليشيا “قسد” مدعومة بطيران “الاحتلال الأمريكي” تعتقل 111 مدني لارغامهم على تسليم المحاصيل

جهينة نيوز:

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أعمال الخطف والتنكيل بالمدنيين وسرقة أرزاقهم وإحراق محاصيلهم في المناطق التي تنتشر فيها حيث اعتقلت خلال الساعات الماضية أكثر من 111 شخصاً من قريتي الطيانة وشويحان بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن “عناصر من ميليشيا “قسد” شنت حملة اعتقالات في عدد من قرى ريف دير الزور حيث قامت وبدعم من طائرات “التحالف الأمريكي” بمحاصرة بلدة الطيانة جنوب شرق مدينة الميادين واقتحامها وسط إطلاق نار كثيف واعتقلت نحو 100 من أبنائها”.

وإلى الشمال من مدينة دير الزور أشارت المصادر إلى أن “مجموعات من الميليشيا المذكورة مدججة بالأسلحة تقلها سيارات محملة برشاشات اقتحمت قرية شويحان واعتقلت 11 شخصاً من أبنائها في ظل حالة من الهلع بين الأهالي”.

وأكدت المصادر أن سبب تلك الاعتقالات والاعتداءات “يعود لرفض الأهالي تسليم محاصيلهم من القمح والشعير لميلشيا “قسد” العميلة للاحتلال الامريكي.

يذكر أن معظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” تشهد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطرد هذه الميليشيات المدعومة من الاحتلال الأمريكي من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين كما تسبب إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات خلال الشهر الفائت من قبل “قسد” باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين.