المخابرات الروسية تعلق على حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل بألا يصل الموقف بشأن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى مرحلة العمليات العسكرية ومجابهة شاملة بالمنطقة.

وقال ناريشكين للصحفيين على هامش الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن، الذي يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا: "نعول على ألا يصل النزاع إلى المرحلة الصعبة، وأعني هنا، العمليات العسكرية. ويتطلب الموقف تحقيقا دقيقا وكشف المدبر الحقيقي لهذا الاستفزاز الخطير".

وأشار ناريشكين إلى أن واشنطن تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية على الدول الأخرى بشكل اعتباطي دون حتى أن تأخذ بعين الاعتبار رأي أقرب حلفائها موضحا أنه "ليس سرا أن العقوبات أصبحت وسيلة مفضلة للسياسة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية وما يثير الانزعاج بشكل خاص هو أن القيود يتم تطبيقها بشكل تعسفي وإفرادي وبتهور".

وأكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم "المعارضة المسلحة" في سورية لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين.

ولفت ناريشكين إلى أن هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد الجيش السوري بدأوا بالارتداد إلى المدن الأوروبية.. وعلى دول الغرب الآن التوقف عن محاولتها مغازلة المجموعات الإرهابية في سورية والعراق لأن هذا الأمر خطير للغاية.

وتابع المسؤول الروسي: يبدو أن هذه الدول كانت تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية بعد هزيمتها في الأراضي السورية والعراقية إلى منطقة أخرى بعيدا عن أوروبا كأفغانستان أو آسيا الوسطى.