الولايات المتحدة تعلن إرسال ألف عسكري إضافي إلى المنطقة بمزاعم "التهديد الإيراني"

جهينة نيوز:

أعلن القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي، باتريك شاناهان، أنه صادق على إرسال ألف عسكري إضافي من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان، في بيان أصدره بهذا الصدد، إن إرسال العسكريين الأمريكيين إلى المنطقة بجري نظرا لـ"أهداف دفاعية".

و ذكرت رويترز انه شدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أي نزاع عسكري مع إيران، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح والكوادر الأمريكية في المنطقة.

وسبق أن قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، مساء الاثنين، إن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة.