الإكوادور: لن نسمح بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في غالاباغوس

جهينة نيوز:

أكدت الإكوادور أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أرخبيل غالاباغوس كقاعدة عسكرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع الإكوادوري ادواردو جارين قوله إن “دستور البلاد يحظر إقامة قواعد عسكرية أمريكية مثل تلك التي تمركزت فيها الولايات المتحدة لعقد في مرفأ مانتا على المحيط الهادئ”.

وأضاف جارين إنه “من سوء النية القول إن وجود سرب طائرات أمريكي دائم في الأرخبيل أمر مطروح.. وإننا نتخلى عن السيادة وإنه سيتحول إلى ساحة حرب”.

بدورها أكدت الحكومة الإكوادورية أن اتفاق التعاون الجديد الذي أبرمته مع الولايات المتحدة لا يسمح للطائرات الأمريكية التي تعمل في مكافحة المخدرات بالتمركز بشكل دائم في الجزر.

وعبر نواب عن قلقهم من احتمال المساس بسيادة البلاد وبالنظام البيئي الهش لغالاباغوس بسبب قدوم طائرات عسكرية باستمرار.

وأغلقت الإكوادور قاعدة مانتا على المحيط الهادئ بقرار من الرئيس السابق رافايل كوريا بعدما رفض بعيد بدء ولايته الأولى عام 2007 تمديد الاتفاق الثنائي الذي كان يسمح للأمريكيين بالقيام برحلات لمكافحة المخدرات فوق أراضي الإكوادور.

واستؤنف التعاون بين كيتو وواشنطن في حزيران الماضي عندما استقبل الرئيس لينين مورينو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس منهياً بذلك حقبة من العلاقات المتوترة في عهد سلفه.