ميغان ماركل تنشر أول صور لابنها آرتشي!

جهينة نيوز

نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل صورة لابنهما، آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور، على حسابهما في إنستغرام بمناسبة يوم الأب في بريطانيا يوم 16 حزيران.

وعلقت ميغان على الصورة "عيد أب سعيد!".

وصرحت ميغان ماركل، على الرغم من قيامها بكسر القواعد الملكية بشكل متكرر، أنها ستقوم بتعميد ابنها آرتشي هاريسون على الطريقة الملكية في نهر الأردن.

وظهر المولود الأول لميغان ماركل والأمير البريطاني هاري للعالم لأول مرة، يوم 8 أيار حيث ظهر برفقة والديه المتألقين أخيرًا وسط أجواء خاصة من البهجة عمت ملايين المعجبين بالعائلة المالكة حول العالم.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور وترتيبه السابع في ولاية العرش في السادس من شهر أيار الجاري.