تحديد موعد الامتحان الشفهي للمتقدمين الى مسابقة مديرية الثقافة بحماة

جهينة نيوز

حددت مديرية الثقافة بحماة السابع والثامن والتاسع من شهر تموز المقبل موعداً لإجراء الامتحان الشفهي للناجحين في مسابقة انتقاء عاملين من الفئة الثانية.

وأوضح مدير الثقافة سامي طه في تصريح لـ سانا أنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين الموافقين للسابع والثامن من تموز المقبل موعداً لإجراء الامتحان الشفهي للناجحين من حملة الشهادة الثانوية والبالغ عددهم 248 ناجحاً وذلك في مبنى المديرية فيما تم تحديد الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته موعداً لإجراء الامتحان الشفهي للناجحين في فئة المعاهد المتوسطة.

ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان الكتابي والذين سيتقدمون للامتحان الشفهي من خلال لوحة الإعلانات في المديرية أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت مديرية الثقافة بحماة أعلنت في آب الماضي عن مسابقة لتعيين 36 عاملاً من حملة الشهادات في عدد من المعاهد المتوسطة و24 عاملاً من حملة شهادة الثانوية العامة.