رسالة من وزير الدفاع التركي إلى نظيره الأمريكي بشأن إس 400!

جهينة نيوز

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أهمية مواصلة الحوار بين البلدين لإيجاد حل مناسب للمشاكل كما أعرب عن استياءه من الرسالة الأمريكية حول شراء تركيا لمنظومة صواريخ أس-400 من روسيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن "الوزير خلوصي أكار أرسل رسالة لنظيره الأمريكي باتريك شاناهان" موضحا أنه "تم في الرسالة إعادة التأكيد على الاستياء من الأسلوب المستخدم في رسالة شناهان والذي لا ينسجم مع روح التحالف".

وأضافت وزارة الدفاع التركية: "أكدنا أهمية مواصلة الحوار على أساس الصداقة والاحترام المتبادل و مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل مناسب للمشاكل".