بالصور... فندق برتغالي يوفّر إقامة لروّاده في براميل نبيذ

جهينة نيوز

فجّر فندق برتغالي مفاجأة كبيرة لروّاده، باستحداث أجنحة فندقية تتيح الإقامة في مكان يشبه برميل النبيذ، وتحيط به مزارع العنب.

ووفقاً لموقع جريدة "ذا صن"، فإن فندق Quinta da Pacheca الذي يقع في دورو، يسمح للضيوف بالبقاء في براميل كبيرة الحجم على بُعد أمتار قليلة من مزرعة النبيذ التي يبلغ عمرها 280 عاماً، حيث تبلغ مساحة كل جناح يشبه برميل النبيذ 30 متراً، ويضم سريراً مزدوجاً دائرياً وخزانة ملابس خاصة وحمّاماً مزوداً بمقصورة دشّ، ونوافذ سقفية وتراس خاص، كما أنها مكيفة بالكامل ومزودة بخدمة الواي فاي، بمقابل يبدأ من 173 جنيهاً إسترلينياً لليلة الواحدة أي حوالي 218 دولاراً تقريباً.

وجاء تصميم الأجنحة الفندقية الجديدة بتصميم أشبه بالعيش في برميل خشبي، على يد مالكَي العقارات باولو بيريرا وماريا دو تشون غونسالفيس، من أجل استغلال الأمر في جذب عشاق النبيذ حول العالم وتعزيز سياحة النبيذ، بالإقامة في مكان يشبه برميل النبيذ بجانب الاستمتاع بواحدة من أقدم مزارع العنب في البرتغال التي تبلغ مساحتها 140 فداناً، قبل تجربة بعض أنواع النبيذ بأنفسهم.

يحتوي مكان الإقامة أيضاً على مطعم خاص، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالنبيذ المحلي وكذلك المنتجات البرتغالية، مثل المربى وزيت الزيتون، كما يمكن للضيوف الذين لا يحبون الإقامة في البراميل، الحصول على غرف عادية في فندق "ذا واين هاوس".