"سلينغ 4" طائرة من صنع مراهقين "تطير بسلاسة"

جهينة نيوز

استطاعت مجموعة من 20 طالباً في سن المراهقة ومن خلفيّات مختلفة، صنع طائرة بدائية للقيام برحلة من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفقاً لموقع "بي بي سي" البريطاني.

ومن المفترض أن تستغرق الرحلة ستة أسابيع قبل الوصول إلى مصر، أي مسافة تصل إلى نحو 12 ألف كيلومتر.

وقالت قائدة الطائرة ميغان فيرنر (17 عاماً): "الهدف من المبادرة هو أن نظهر لقارة أفريقيا أن كل شيء ممكن".

واستغرق صنع الطائرة "سلينغ 4"، التي تتسع لأربعة مقاعد، ثلاثة أسابيع، إذ استخدم الطلاب بعض المواد التي وفّرها لهم مصنع طائرات في جنوب أفريقيا. واستطاع الفريق جمع القطع المكوّنة من آلاف الأجزاء الصغيرة لبناء الطائرة.

وقالت أنييس كيموجيتسوي سيميلا (15 عاماً): "عندما أنظر إلى الطائرة، أشعر بفخر كبير، ولا أستطيع أن أصدق ما فعلناه. أشعر أنّها طفلي، أحبها جدًّا وآمل أن أكون مصدر إلهام للآخرين". وعلّقت على رحلة الطائرة الأولى من جوهانسبرغ إلى كيب تاون قبل بدء الرحلة رسميٍّا قائلةً: "إنها تطير بسلاسة".

والجدير بالذكر أنّ الطالبة ميغان (17 عاماً) بدأت المشروع، واختير فريق العمل من بين أكثر من ألف "مرشّح".

وتعدّ ميغان واحدة من بين ستة أعضاء في المجموعة حصلوا على رخصة طيران، وسيتناوب هؤلاء الستة على مهمّة القيادة.

وعلّقت ميغان: "الحصول على رخصة طيران يعادل بالنسبة لي الحصول على درجة علميّة. فلم يكن الأمر سهلاً أبداً".

وكانت مدينة لوديريتز المحطة الأولى للفريق، وبلغت مدّة رحلة الطيران ست ساعات ونصف الساعة، وستضمّ المحطات الأخرى للرحلة الرسميّة زيمبابوي، وملاوي، وتنزانيا، وكينيا، وإثيوبيا، وإريتريا قبل وصول الطائرة إلى مصر.

إضافةً، سوف يسلك فريق الطيران طريقاً مختلفاً في رحلة العودة، كما سيرافق الطلاب طيارون على متن طائرة لدعمهم خلال رحلتهم.