وفاة "صديق بيريز الوفي "محمد مرسي تنغش ذاكرة الناشطين حول دور الإخوان المسلمين في المنطقة

جهينة نيوز

أثار موت الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي العياط جدل الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي و ذلك بعد أن نعاه المحور الإخواني بالمنطقة متمثل برئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان و امير قطر تميم ال ثاني إضافة لتنظيم الاخوان المسلمين, .

و استذكر الناشطون مواقف الرئيس المخلوع محمد مرسي من سورية و فلسطين و كيان الاحتلال الصهيوني مستحضرين الدور الذي لعبه في دعم الجماعات الإرهابية في سورية في مؤتمر خطب فيه و خلفه علم الانتداب الفرنسي لسورية معلناً دعمه للجماعات الارهابية في سورية و التي اسماها " الثورة السورية", و كتب احد الناشطين " محمد مرسي أول رئيس يدعو للجهاد في دولة أخرى" و ذكر آخر ان " محمد مرسي يعلن الحرب على سورية " فيما لخص البعض انجازات مرسي بالقول " من انجازات مرسي قطع علاقات مصر ودمشق وإعلان الحرب عليها وترسيخ العلاقات مع إسرائيل "

و أعاد الناشطون للاذهان رسالة محمد مرسي لرئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي شمعون بيريز الذي وصفه بالصديق الوفي حيث جاء في رسالة محمد مرسي الى بيريز:

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد مرسي رئيس الجمهورية

صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل

عزيزي وصديقي العظيم..

لما لي من شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا، قد اخترت السيد السفير عاطف محمد سالم سيد الأهل، ليكون سفيرا فوق العادة، ومفوضا من قبلي لدي فخامتكم، وإن ما خبرته من إخلاصه وهمته، وما رأيته من مقدرته في المناصب العليا التي تقلدها، مما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها.

ولاعتمادي على غيرته، وعلى ما سيبذل من صادق الجهد، ليكون أهل لعطف فخامتكم وحسن تقديرها، أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم، وتولوه رعايتكم، وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة، ما يبلغه إليكم من جانبي، ولا سيما إن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ولبلادكم من الرغد.

صديقكم الوفي

محمد مرسي

تحريرا بقصر الجمهورية بالقاهرة

في 29 شعبان 1433

19 يوليو 2012"