بصعقة كهربائية.. سوار يجبرك على التوقف عن عادات سيئة منها الأكل؟

جهينة نيوز:

أنتجت أحد شركات التكنولوجيا سوارًا بصعق مرتديه كهربائيًا في منطقة المعصم حينما يقدمون على فعل عادة سيئة من بينها الإفراط في تناول الطعام والتدخين وقضم الأظافر والاستغراق في النوم.

ويسجل الشخص العادات السيئة التي يرغب في التخلص منها من خلال تطبيق على الهاتف يتم ربطه بالسوار فيتم صعقه كهربائيًا بقوة تصل إلى 350 فولت، كلما أقدم على عمل سيئ.

كما يستطيع الشخص تحميل التطبيق على هواتف أصدقائه، كي يتولوا مهمة إعطاء الأمر للتطبيق لصعق صديقهم في حال استمر على القيام بعادة يرغب في الإقلاع عنها.

وتقوم فكرة سوار "بافلوك" على ربط العادة السيئة بالإحساس المصاحب للصعقة الكهربائية الخفيفة فتتحول حينها العادة التي تُشعر الشخص بالاستمتاع إلى مصدر للإزعاج لا بد من التخلص منه.

وتعمل بطارية السوار حتى ـ150 صعقة كهربائية، في إشارة إلى أن استمراريتها مرتبط بإدمان الشخص على العادة المرغوب في التوقف عنها. ويباع السوار في مواقع التسوق الإلكتروني مقابل مبلغ 242 دولارا.

المصدر: سكاي نيوز عربية