وزير يظهر باكستاني يظهر بفلتر القطة خلال مؤتمر صحفي

جهينة نيوز:

نُشر فيديو للوزير الباكستاني شوكت يوسفزاي عبر "فيسبوك" بعدما قام أحد أعضاء فريقه بتنشيط "فيلتر القطط" من طريق الخطأ، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وبدأت التعليقات تتدفّق عندما ظهرت على وجه الوزير واثنين من المسؤولين آذان وشوارب القطط أثناء مشاركتهم في مؤتمر صحافي.

والجدير بالذكر أنّ الفيديو حُذف بعد دقائق من المؤتمر الصحافي من الصفحة الرسميّة لـ"حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب السياسي الرائد في باكستان.

وأكّد يوسفزاي أنّ الحادث وقع بالصدفة، ودعا الجميع إلى عدم أخذ الأمر على محمل الجدّ