25 صالة جديدة للسورية للتجارة.. والتقسيط بـ500 ألف ليرة قيد الدراسة

جهينة نيوز:

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم للثورة الاستعداد لافتتاح ثلاث صالات جديدة لبيع السمك في دمشق وذلك بعد ما حققته اللحوم من إقبال ملحوظ للموطنين على صالات البيع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز صالتين لهذا الغرض في ابن عساكر و في الشعلان فيما الصالة الثالثة قيد التجهيز.

نجم نوه بأن الأسماك التي سيتم توفيرها في الصالة هي من إنتاج محلي وبمواصفات جيدة وأسعار أقل من السوق، لافتاً إلى أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميها لتشمل مختلف المحافظات.

وتطرق إلى أن عدد الصالات الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام بلغ 25 صالة ومنفذ بيع في كل المحافظات، منها صالات مختصة ببيع اللحوم بأسعار أقل من السوق، وبهذا يرتفع عدد الصالات ومنافذ البيع إلى 1250 صالة تعرض مختلف المنتجات والسلع منها خضار وفواكه ومواد غذائية وأساسية ومنظفات ومستلزمات منزلية ولحوم وغيرها.

وأوضح أن المؤسسة لم ترفع أسعار المواد الأساسية لا بل إنها أقل من السوق ضمن عملها في تعزيز التدخل الإيجابي، حيث يجري العمل حالياً للاتفاق مع إحدى المصارف بغرض التعاون لتقسيط سلع ومستلزمات منزلية معمرة للعاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 500 ألف ليرة، والخطوة مازالت قيد الدراسة.