خطيب ميشيل حجل ينعي خطيبته بعد صراع مع المرض

جهينة نيوز:

بعد رحلة مضنية مع المرض توفيت أمس وصيفة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل ولم تستسلم حجل يوماً للمرض إلا أنّه كان يعاودها بصورة أشدّ ضراوة، لتعود وتنتصر عليه، ويعود ويغلبها.

ونعى خطيب الشابة ميشيل حجل مارون أبي عتمة، حبيبته عبر خاصيّة "ستوري" في "انستغرام"، وكتب: "أصبح لديّ ملاك".

من جهتها، كتبت شقيقتها بولا حجل عبر منشور في "فيسبوك": "ضلي ضحكي من عندو من فوق... نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة... نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير... آخ".

وكانت ميشيل حجل قد أصيبت بالسرطان العام الماضي وشفيت منه، ثم أعلنت خطوبتها، لتكتشف بعد الخطوبة إصابتها بسرطان في الغدد اللمفاويّة وكانت الإصابة خطيرة تتطلّب علاجاً طويلاً في الخارج.

وبعد شفائها، حدّدت موعداً لزفافها في شهرتموز المقبل، وبدأت تحضيراتها للزفاف قبل أن تصاب بانتكاسة صحيّة