أهلنا في الجولان يبدؤون إضرابا عاما رفضا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أراضيهم

جهينة نيوز:

بدأ أهلنا في الجولان السوري المحتل اليوم إضرابا عاما رفضا واستنكارا للمخططات التوسعية الاستيطانية الجديدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وآخرها إقامة مستوطنة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و تركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم الزراعية.

وأكد الأسير المحرر الشيخ سليمان المقت لوكالة سانا أن الإضراب العام بدأ منذ الصباح ويشمل كل مرافق الحياة العامة وإغلاق المحال التجارية والمدارس مبينا أن الأهالي سيجتمعون في بلدة مجدل شمس وينطلقون بمسيرة إلى الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال تركيب المراوح فيها للوقوف ضدهم ومنعهم من ذلك.

وأضاف المقت: إن الأهالي سيتوجهون بعد ذلك إلى الشريط الشائك شرق بلدة مجدل شمس للاعتصام والتعبير عن وقوفهم ضد كل المخططات التوسعية الاستيطانية على أراضيهم وآخرها إقامة مستوطنة باسم ترامب.

ويشكل هذا المخطط خطرا كبيرا على أهالي الجولان المحتل لما له من آثار سلبية وأخطار صحية عليهم ولا سيما على الذين تقع منازلهم بالقرب من المروحيات كما أن إقامتها وسط البساتين ستقلل من المساحات المزروعة وستكون ذريعة إضافية لاستيلاء سلطات الاحتلال على أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وتهجير السكان من منازلهم وأراضيهم بسبب الآثار التي سيتركها هذا المخطط.

وكان أهلنا في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية شددوا في تصريحات سابقة لمراسل سانا في القنيطرة على أن عقد اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الجولان وتسمية مستوطنة باسم ترامب إجراءات باطلة ومخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ولن تغير من حقيقة الجولان التاريخية بأنه أرض عربية سورية.