فيلم " أمينة " يشارك في مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي

جهينة نيوز:

تشارك المؤسسة العامة للسينما ، بفيلم ( أمينة ) وهو الروائي الطويل الأول للمخرج أيمن زيدان " ، في الدورة الأولى لمهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي الذي ينظم بين 14 و21 حزيران الجاري.

الذي تنظمه بمدينة مكناس جمعية مكناس الزيتون، ستتنافس على الجوائز التي يمنحها المهرجان وهي: جائزة أحسن دور نسائي، وجائزة أحسن دور رجالي، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن فيلم عربي (الجائزة الكبرى)، والتي تحمل إسم «الزيتونة الذهبية لمكناس»

ويرصد فيلم أمينة حياة سيدة ، رفضت أن تهزم ، فقاومت ضربات الدهر بقوة وتصميم ، رغم الآلام والمخاطر التي تحيط بها وبحياة أسرتها ، فمن الأبن المقعد ، الذي خلفته إصابة حربية ، نزفا وجدانيا ومعيشيا في حياتها ، لابنة شابة ، تكون عرضة لمطامع رجل متنفذ في قريتها ، لأخيها الذي يهم دائما بنهبها ماليا ، وكأن هذه السيدة القوية - رغما عنها - وبآلتها التي تستخدمها لتدوس القمح وتفصل حبه عن قشره ، ما هي في الحياة إلا حبة قمح تحت نورج الحياة .

يذكر أن فيلم أمينة من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ,إخراج أيمن زيدان وبطولة نادين خوري، لينا حوارنة، قاسم ملحو، رامز أسود، جود سعيد ، حازم زيدان، كرم الشعراني، بيدروس برصوميان، نجاح مختار، لمى بدور،محسن عباس ، كما يحل القدير عبد اللطيف عبد الحميد ضيف شرف على العمل