العمل على المرحلة الثانية من برنامج دعم المسرحين من الخدمة

جهينة نيوز:

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية تنفيذ مراحل العمل المتعلقة بإنجاز برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والذي أقره مجلس الوزراء شهر شباط الماضي.

وبين مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي حسبما نقلت صحيفة الثورة أن مراحل مهمة من البرنامج يتم العمل عليها ولا سيما من حيث إمكانية الحصول على فرص عمل للمسرحين في القطاعين العام والخاص مع العمل لتحديد المدة الزمنية المقدرة للبدء بهذه المرحلة المهمة من البرنامج.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من حيث إمكانية الحصول على فرصة عمل فإن الوزارة ضمن هذا البرنامج عملت على تحليل البيانات وحصر الأعداد للمسرحين ممن تقدم للاستفادة من خدمات البرنامج حسب كل رغبة من الرغبات التي وضعت في الاستمارات المقدمة وبالأخص الراغبين بالعمل لدى القطاع العام والراغبين بالعمل لدى القطاع الخاص.

وعقدت اجتماعات عدة مع معاوني الوزراء في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة والأشغال العامة ووزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء وتمت مراسلة الوزارات المعنية وفق الأصول وذلك لموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأعداد والمؤهلات المطلوبة لتدريب وتأهيل المسرحين عبر برامج تدريبية لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها ومكان التدريب بحسب كل محافظة .

وتم أيضاً مخاطبة رئيس اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس اتحاد غرف التجارة لبيان مدى حاجة المعامل والمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص من اليد العاملة والشهادات والخبرات والمؤهلات المطلوبة والبحث في إمكانية تلبية أكبر عدد ممكن من هذه الاحتياجات من المسرحين من خدمة العلم الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات المطلوبة حسب شروط البرنامج المحددة للاستفادة منه سواء من حيث الحصول على المكافأة المالية الشهرية لمدة اثنا عشر شهراً أو من حيث الحصول على فرصة عمل سواء في القطاع العام أم الخاص، ومن حيث المدة الزمنية المقدرة للبدء بهذه المرحلة المهمة للبرنامج فإن هذه العملية بدأت فعلياً وفي حال وصول هذه البيانات من الوزارات والاتحادات المذكورة سيتم العمل على تنظيم التدريب المشار إليه وفق الإجراءات والخطوات المحددة لذلك وبما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمسرحين من هذا البرنامج وفي جميع المحافظات ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة أو المسرحين نتيجة إصابتهم بالعمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.

وكان التسجيل في برنامج دعم المسرحين انتهى في الثالث من الشهر الجاري وتم استكمال حزمة البيانات لمن تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج حيث بلغ عددهم أكثر من خمسة وثلاثين ألف مسرح تم تسجيلهم لدى فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومراكزه المتوزعة في جميع المحافظات.