بنس: قدمنا مساعدات إنسانية إلى فنزويلا في عهد ترامب بقيمة 213 مليون دولار

جهينة نيوز:

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الثلاثاء أن واشنطن قدمت مساعدات إنسانية إلى فنزويلا في عهد الرئيس دونالد ترامب بقيمة 213 مليون دولار.

وكتب بنس على تويتر: "خصصت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب أكثر من 213 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفنزويليين الذين عانوا من الديكتاتورية الوحشية" حسب تعبيره.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.