المعلم: الأولوية في عملية إعادة الإعمار لمن وقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب

الثلاثاء, 18 حزيران 2019 الساعة 11:51 | سياسة, محلي

المعلم: الأولوية في عملية إعادة الإعمار لمن وقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم إن الأولوية في عملية إعادة الإعمار لمن وقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب.

وأضاف المعلم إن على كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي الخروج فورا من أراضيها لافتا إلى أن إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.


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