الكهرباء ستصل الأحياء المحررة في حلب قبل نهاية العام

الثلاثاء, 18 حزيران 2019 الساعة 11:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

الكهرباء ستصل الأحياء المحررة في حلب قبل نهاية العام

جهينة نيوز:

أكدت مصادر وزارة الكهرباء لـ«تشرين» أن التيار الكهربائي سيصل إلى جميع المنازل في الأحياء المحررة من الإرهاب في محافظة حلب قبل نهاية العام الجاري. وقالت المصادر: سيتم توريد المحولات والكابلات اللازمة حين وصولها فوراً إلى الورش التابعة لمديرية كهرباء حلب خلال مدة أقصاها شهران، مدعومة بكوادر بشرية للإسراع والتعويض في عملية الإصلاح والتمديد والتركيب وكل ما يحتاج لإيصال التيار الكهربائي إلى كل منزل موجود في الأحياء المحررة، مشيرة إلى أن الانتهاء من عملية إيصال التيار إلى جميع الأحياء المحررة في حلب سيتم قبل نهاية العام الجاري، كما ستشارك ورش إضافية من محافظات أخرى في هذا العمل المتكامل لاختصار الوقت والسرعة في التنفيذ.


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