بالفيديو .. الإرهابي المحيسني يزعم قيادة الرسول (ص) لمعارك ريف حماة..!!؟

جهينة نيوز:

يستمر غسل أدمغة الارهابيين بأكاذيب مكشوفة و بل تمس جوهر الدين عبر نشر أكاذيب تزعم أن رسول الله (ص) شارك في معارك حماة التي شهدت تقدم للقوات السورية على أكثر من جبهة و تراجع الجماعات الارهابية.

و يظهر في الفيديو الذي نشرته تنسيقيات الارهابيين الارهابي عبد الله المحيسني يخطب بإرهابيين و يقول أن هناك من أقسم بأنه شاهد رسول الله (ص) يقود القتال في ريف حماة و لكن ما لم يقله المحيسني : كيف عرف رسول الله و هو لم يره من قبل و بماذا كان يقاتل خلال معركة بالاسلحة النارية الثقيلة, و لماذا لم ينتصروا..؟ و لم يفسر لماذا ظهر في ريف حماة و لم يظهر في غزة خلال العدوان الصهيوني الذي طال النساء و الاطفال.

و يذكر أن عبد الله المحيسني ارهابي سعودي فر من القتال شمال حلب بعد أن كذب هناك آلاف الكذبات و لايزال يقوم بدور تحريضي مبني على الكذي بهدف سفك الدم السوري.