النظام السعودي يوقف دعم الارهابيين العرب و يزيد دعم ميليشيات من قسد

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان النظام السعودي أحد أهم ممولي الارهاب في سورية قطع تمويل الميليشيات الارهابية العربية شمال سورية المصنفة تحت إسم جماعة الجيش الارهابي الحر.

و نقلت تنسيقيات الارهابيين عن العميل للاحتلال التركي و المسؤول في ما يسمى لواء المعتصم المدعوم من تركيا مصطفى سيجري أن نظام ال سعود اوقف الدعم عن جميع المناطق الخاضعة لتنظيمات تتبع لما يسمى الجيش الحر.

و ذكر الارهابي سيجري ان وقف الدعم عن جماعات ارهابية تزامن مع زيادة التدفقات المالية للمجموعات الانفصالية الكردية صاحبة التاريخ القذر في عمليات التهجير و التغير الديموغرافي.

و كان ثامر السبهان الوزير في نظام حكم ال سعود تسلل خلسة الى سورية برفقة مسؤول عسكري امريكي و اجتمع بقيادات الميليشيات العميلة للاحتلال الامريكي في فترة تزايد الاحتجاجات ضد الاحتلال الامريكي و اذياله شمال سورية و تزايد عمليات المقاومة التي تستهدف عملاء الاحتلال الامريكي.