باريس تعتبر مشروع طائرة مسيرة أوروبية مكلفا جدا

جهينة نيوز:

انتقدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الاثنين في معرض لوبورجيه لصناعة الطيران الذي افتتح الاثنين مشروع طائرة “مال” الاوروبية المسيرة ووجدته مكلفا جدا.

وقالت في خطاب “الطائرة المسيرة الاوروبية ترمز الى الاستقلالية الاستراتيجية التي نرغب في اكتسابها ونحن بأمس الحاجة اليها في عملياتنا”.

وأضافت متوجهة الى المجموعات التي اقترحت المشروع (ايرباص والفرنسية داسو وليوناردو الايطالية) “لكنني أود أن أقول -والصناعيون يعرفون ذلك- إن هذا البرنامج لن يحقق الهدف منه ما لم تكن الطائرة المسيرة قادرة على المنافسة”.

وتابعت “على صناعيينا أن يكونوا منطقيين،حاليا ثمن الطائرة باهظ”.

وأضافت “انها مسألة لا تعني الشارين فقط، واتحدث عن فرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا، بل ايضا الزبائن في الخارج مستقبلا”.

وقالت أيضا “امامنا فترة مفاوضات مكثفة وآمل في ان نتمكن من اعلان اخبار سارة معا بحلول نهاية العام”.