أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود 18/ 6: حيوي يحب التحدي يحب انجاز الاشياء، يصعب عليه ان يتعايش اذا صارت انجازاته فقيرة، يخاف الفشل، يحب ان يكون شريك وقادر على التفاعل بشكل جيد، يحب الحرية ولا يساوم عليها، لا يحب الاعمال الروتينية بل يحب العلم والفن والامور الفكرية، تتغلب على قيود، قوة في قهر الخصوم، حذر في استثمارات عقارية، سفر بقصد العمل، اشارات ترقية وتقدم في المهنة مفاجآت جميلة، في الخريف جني ثمار وقفزة وظيفية

الحمل: واثق من نفسك وخطواتك، تراقب من حولك وتدقق بالتفاصيل، تدقق بالتفاصيل، أي نقاش غير مجدي بسبب سوء تفاهم يخص الاقتراحات الجديدة تقدمها لمن هم مسؤولون عنك، تنفيذ مهام، حاول انجاز اعمالك، لا تضع نفسك في قضايا متعبة انتقادات تطالك اليوم

الثور: الكواكب تمنحك طاقة داخلية كبيرة استغلها، يوم مفرح بسهولة، اتصالات اعمال فيها معالجة لقضايا كان فيها ثغرات، انجز كل مهامك، نهارك يحمل لك تعاطي مع سفر، نهار للسفر او استقبال الزوار، انت قادر على التواصل والتعبير بشكل ايجابي عن نفسك

الجوزاء: لا ترهق نفسك نهارك فيه مد وجزر، ويعطيك طاقة فوق طاقتك، تتجه للروتين بشكل غير عادي، انتبه لعلاقاتك بسبب ترددك، تشعر بان المقربين ينكمشون، مرافقة مريض، امور مالية مشتركة، تركيز على المصالحة

السرطان: معرض لبعض المعارضات من قبل زملاء في العمل او على صعيد شراكة نتيجة عدم اقتناعهم باسلوبك، اضبط انفعالاتك ولا تعصب، كن حذرا بعلاقاتك، تقوم بتعويض ما فاتك من وقت وانطلق بقوة لا يمكن ايقافها، تركز على الشراكة فالخصم اقوى منك

الأسد: محيطك غير متعاون معك، تشعر بعدم تجاوب الاخرين معك، مشكلة طارئة تطلب منك التعامل بمزيد من الحكمة والصبر، تشعر بعدم الارتباح وقد يستغرق وقتا افضل، اهتم بالتفاصيل وخاصة بالامور التي تتطلب تواقيع عملية او اعطال تزعجك اعمال كثيرة، تراكم اعمال

العذراء: تبرهن عن قدراتك، وتنضم لمجموعة تؤيد أفكارك وأقوالك، تدخل بنقاشات وتعمل بجهد، ترتب اعمالك، هذا لا يعني أنك ستواجه صخب وفوضى، مؤثرات خارجية كبيرة تفتح قلبك لها، احتمال اخبار جيدة، تغيير مكان اقامتك او تغيير بشكلك

الميزان: مهتم بامور بيتية وعائلية، لا تفكر بأشياء سلبية، حاول ان تزن الامور بهدوء، انتبه من اجواء الخلافات، تكون عصبي وتتعب من اجل راحة الغير، صحتك فيها تقلبات، تحصل على مساعدة مطلوبة، تجنب الشراء لانك مشغول بالامور البيتية

العقرب: تحاول تحسين عملك وتسمع خبر عن اعمال لها علاقة بالحظ ، مقابلات ولقاءات، توافق على اي دعوة تلوح بالافق، لديك اكثر من موعد، حضورك مميز، تشحن المكان الموجود فيه، حوارات توصلك للنجاح، تتعاطى بزيارة غير متوقعة، امور عائلية تشغلك بعملك، يوم للحركة والاتصالات والتقرب

القوس: تهتم بأوضاعك المالية، تمر بأزمة، لا تراجع حساباتك وخفف من مصاريفك، خاصة انك اليوم ستتعب قليلا، معاكسات على صعيد أوراق او امور قانونية، حاول تحسين أمورك المالية، هدايا ومكاسب، تجد اشياء ضائعة

الجدي: القمر ببرجك تقوم بتعديل سيرتك الذاتية وانت مليء بالنشاط والحيوية، تقدم نصيحة لمن حولك، تحب الاضواء، انتبه لخطواتك، تحقق امنية، توقع مساعدة من الاخرين، اياك والعناد والتكبر، كلامك شفاف وخاصة القمر ببرجك

الدلو: تنسى اشياء مهمة، انت عصبي اليوم، انتظر حتى يصل القمر لبرجك، تتنفس الصعداء، تمر بغيمة فلكية فيها معاتبة ونميمة بعد يومين جيدين، حاول الاعتذار ممن تحب

الحوت: لا مانع من تجريب اسلوب جديد او طريقة جديدة بعملك وتكون حريصا، ابتعد عن المغامرات، تساعد الاخرين حتى تساعد نفسك، صراحتك وبساطتك ممزوجة بحلاوة لسانك، تجذب الناس لك، يوم جيد للمعرفة حتى تتعرف لوجوه جديدة، نهار فيه مفاجآت واصدقاء وتحقيق اماني