ترامب: يكشف منفذ هجمات 11 ايلول و يصف الشرق الأوسط بالرمال المتحركة

الإثنين, 17 حزيران 2019 الساعة 22:58 | سياسة, عالمي

ترامب: يكشف منفذ هجمات 11 ايلول و يصف الشرق الأوسط بالرمال المتحركة

جهينة نيوز:

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه يعرف من نفذ هجمات الـ 11 من ايلول و التي قتل فيها 3000 امريكي و بسببها شنت الولايات المتحدة العدوان على افغانستان و العراق.

و قال الرئيس الامريكي في لقاء مع تلفزيون اي بي سي نيوز أنه يعرف من يقف خلف هجمات الحادي عشر من ايلول و اضاف ان العراق لم يهدم مركز التجارة العالمي.

و في المقابلة التي اجراها الصحفي الامريكي جورج ستيفانوبولوس على محطي اي بي سي انتقد ترامب التدخل الامريكي في الشرق الأوسط معتبراً أنه " اسوء قرار تم اتخاذه في تاريخ بلدنا".

و وصف ترامب منطقة الشرق الأوسط بأنها مثل " الرمال المتحركة" مضيفاً لقد كان قراراً رهيبا الذهاب الى الشرق الأوسط .. انه رهيب".

و أضاف ترامب " نحن الآن أنفقنا ما يقارب من 8 تريليون دولار (8 آلاف مليار دولار) و عندما نريد إنشاء طريق او مدرسة في الولايات المتحدة الامريكية فإن الجميع يتنازعون دائماً على المال" و أضاف ترامب "انه لامر سخيف كان قرار الذهاب الى الشرق الاوسط قرار سيء".

و قال ترامب " للمناسبة العراق لم يهدم مركز التجارة العالمي, لم يكن العراق, و كان الناس الآخرين و أعتقد اني اعرف من هم الاشخاص الاخرين, و ربما أيضاً كان قراراً فضيعاً".

و قال ترامب انه الآن يعيد بناء الجيش الامريكي الذي استنفذ تماماً ما بين جورج بوش و الشرق الأوسط مؤكداً أن قرار الذهاب الى الشرق الاوسط كان القرار الرهيب.


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