رئيس جامعة شنغهاي: الصين وسورية شريكان

جهينة نيوز:

أكد لي يان سونغ رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية أن الصين وسورية شريكان ينشدان المنفعة المتبادلة والفوز المشترك وخاصة في إطار البناء المشترك للحزام والطريق.

وفي كلمة له خلال افتتاح دورة دراسية نظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بمشاركة 35 دارسا من مختلف الإدارات الحكومية في سورية قال سونغ “إن هذه الدورة الدراسية تهدف إلى بناء منصة لتعزيز الحوار والتبادلات بين البلدين من أجل دفع أعمال إعادة الإعمار في سورية”.

من جهته قال محمد يسار عابدين مدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في سورية “إن العلاقات بين سورية والصين قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة” منوها بموقف الصين الداعم لسورية في مواجهة الإرهاب والتأكيد على سيادتها ووحدة أراضيها.

يذكر أن هذه هي الدورة الدراسية السابعة للدارسين العرب التي ينظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي تم تأسيسه في نيسان 2017.