النائب العام المصري يؤكد وصول مرسي للمستشفى متوفياً

جهينة نيوز:

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، ان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، وصل المستشفى متوفياً

و ذكرت النيابة العامة في بيان الأثنين إن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله.

و كان التلفزيون الرسمي المصري، أعلن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر.