بدء التسجيل للمرحلة الثانية من الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين

جهينة نيوز:

أعلن مركز (التعلم مدى الحياة) في الجامعة الافتراضية السورية بدء المرحلة الثانية من مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 والتي يقيمها بالشراكة مع هيئة التميز والإبداع.

وأشار المركز في إعلانه الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة تتضمن إجراء اختبار تحديد مستوى لفرز المتأهلين من المرحلة الأولى ضمن مستويات (مبتدئ ومتوسط ومتقدم) وذلك في مراكز الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باستثناء مركز “التل وصيدنايا” ضمن مراكز الجامعة الافتراضية السورية يوم الأربعاء 19-6-2019.

وأوضح المركز أنه وبعد إجراء الاختبار تبدأ جلسات التدريب للمتأهلين يوم السبت 22-6-2019 وتستمر لنهاية شهر تموز القادم وبمعدل 14 جلسة للمستوى المبتدئ و 10 جلسات للمستوى المتوسط وجلسات تدريبية داعمة للمتقدم فيما يتم إعلام المتأهلين من المرحلة الأولى الراغبين بالمشاركة في مسابقة الماراثون فقط “دون الخضوع إلى التدريب” بتفاصيل المشاركة لاحقاً.

ويستهدف الماراثون البرمجي المقرر تنظيمه في آب القادم فئة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة وفئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.