طهران: نهج السعودية الخاطئ لم يجلب سوى الحروب والدمار للمنطقة و المال للاجانب

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن النهج الخاطىء للنظام السعودي لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار، لافتة إلى أن سياسات هذا النظام تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الإقليمية.

وردا على تصريحات ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بتوجيه اتهامات إلى إيران قال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي “هذه التصريحات استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات السعودية في المنطقة”، مضيفاًُ “السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية وخلق الأزمات وتأجيج التوتر”.

وأعرب موسوي عن أمل إيران في أن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة وانتهاج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة.