لا زيادة على أسعار منتجات التبغ في الأسواق

جهينة نيوز:

نفت المؤسسة العامة للتبغ المعلومات التي تداولتها بعض وسائل حول رفع أسعار عدد من اصناف مصنوعات التبغ التي تنتجها المؤسسة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو في تصريح أن أسعار المصنوعات من التبغ التي تنتجها المؤسسة هي ثابتة منذ بداية العام ولم يطرأ عليها أي تعديل ولم تصدر المؤسسة أية لائحة أسعار جديدة مؤخرا بهذا الشأن مبينا أنه عند تعديل سعر الاصناف تتم دراستها من قبل المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار جمبع عناصر الكلفة من مدخلات انتاج وغيرها ليتم انخاذ القرار المناسب بشأنها.

وحول ارتفاع أسعار بعض الاصناف في السوق المحلية أكد عبيدو أن المؤسسة لا علاقة لها برفع هذه الأسعار التي يقوم بها الباعة نتيجة تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية.

وكانت بعض المواقع ووسائل اعلام محلية اشارت الى انه تم رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتنباك، بزيادة قدرت بخمس ليرات عن كل علبة وهي حمراء طويلة ورق وحمراء طويلة لايت وحمراء قصيرة كرتون وشام قصيرة والتنباك اللاذقاني وتنباك البزري فيما لم يتم رفع اسعار منتجات أخرى كالشام الطويلة وإيبلا والحمراء الطويلة الكرتون.